Мантуров оценил сроки открытия чартерных рейсов на курорты Египта
Москва и Каир дорабатывают вопрос об открытии чартерного авиасообщения с курортами Египта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности и торговли, сопредседателя российско-египетской межправкомиссии Дениса Мантурова.
«Идет процесс досогласования технических вопросов и указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом. Поэтому я думаю, что наши коллеги из Минтранса и служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами, и будет возможно возобновить рейсы на курорты Египта... Думаю, это произойдет как можно быстрее», — сказал Мантуров по итогам заседания российско-египетской межправкомиссии.
Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. В январе 2018 г. были возобновлены рейсы из России в Каир.
Весной 2020 г. в связи с распространением коронавирусной инфекции Россия ограничила авиасообщение с зарубежными странами, в том числе с Египтом. Рейсы в Каир вновь запустились только осенью 2020 г.