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Мантуров оценил сроки открытия чартерных рейсов на курорты Египта

Ведомости

Москва и Каир дорабатывают вопрос об открытии чартерного авиасообщения с курортами Египта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности и торговли, сопредседателя российско-египетской межправкомиссии Дениса Мантурова.

«Идет процесс досогласования технических вопросов и указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом. Поэтому я думаю, что наши коллеги из Минтранса и служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами, и будет возможно возобновить рейсы на курорты Египта... Думаю, это произойдет как можно быстрее», — сказал Мантуров по итогам заседания российско-египетской межправкомиссии.

Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. В январе 2018 г. были возобновлены рейсы из России в Каир.

Весной 2020 г. в связи с распространением коронавирусной инфекции Россия ограничила авиасообщение с зарубежными странами, в том числе с Египтом. Рейсы в Каир вновь запустились только осенью 2020 г.

Ранее по теме: Оперштаб пока не принял решения о возобновлении рейсов на курорты Египта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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