Мантуров оценил сроки открытия чартерных рейсов на курорты Египта

«Идет процесс досогласования технических вопросов и указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом. Поэтому я думаю, что наши коллеги из Минтранса и служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами, и будет возможно возобновить рейсы на курорты Египта... Думаю, это произойдет как можно быстрее», — сказал Мантуров по итогам заседания российско-египетской межправкомиссии.