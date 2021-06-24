В Ленинградской области разбился военный вертолет
В Гатчинском районе Ленинградской области потерпел крушение принадлежавший Росгвардии вертолет Ми-8, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС и заявление Северо-Западного округа Росгвардии.
«В Ленинградской области потерпел крушение транспортно-боевой вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии», — рассказали в Росгвардии.
Там уточнили, что в целом на борту находились три военнослужащих. По предварительным данным, они погибли.
Ми-8 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета.