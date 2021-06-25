Россия в рамках учений перебросила в Сирию истребители МиГ-31К

«В рамках учения на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31к, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», и противолодочного самолета Ил-38», — заявили в ведомстве. Речь идет о совместных учения ВМФ и авиации ВКС России. Они проходят в восточной части Средиземного моря.