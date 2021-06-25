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Россия в рамках учений перебросила в Сирию истребители МиГ-31К

Ведомости

Пара самолетов МиГ-31К, которые могут нести новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», были переброшены в Сирию в рамках военных учений, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

«В рамках учения на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31к, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», и противолодочного самолета Ил-38», — заявили в ведомстве. Речь идет о совместных учения ВМФ и авиации ВКС России. Они проходят в восточной части Средиземного моря.

Учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности базы «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России «Тартус» выполнят пять российских военных кораблей — ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Кроме того, будут задействованы подлодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону», противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31К.

Кроме того, во время учений состоится апробация российской авиационной техники и оборудования «в сложных климатических условиях» — при высоких температурах и долгих полетов над водой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных