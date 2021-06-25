Россия в рамках учений перебросила в Сирию истребители МиГ-31К
Пара самолетов МиГ-31К, которые могут нести новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», были переброшены в Сирию в рамках военных учений, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
«В рамках учения на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31к, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», и противолодочного самолета Ил-38», — заявили в ведомстве. Речь идет о совместных учения ВМФ и авиации ВКС России. Они проходят в восточной части Средиземного моря.
Учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности базы «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России «Тартус» выполнят пять российских военных кораблей — ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Кроме того, будут задействованы подлодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону», противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31К.
Кроме того, во время учений состоится апробация российской авиационной техники и оборудования «в сложных климатических условиях» — при высоких температурах и долгих полетов над водой.