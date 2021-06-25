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В ВОЗ сравнили заразность «индийского» штамма коронавируса с «китайским»

Ведомости

«Индийский» штамм коронавируса, получивший название «дельта», более чем в два раза заразнее китайской инфекции, из-за которой изначально началась пандемия в мире. Об этом сообщила в ходе сессии вопросов и ответов научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

По данным эксперта, человек с «индийским» штаммом может заразить не двух, а четырех или даже восьмерых людей. Она отметила, что сейчас выросло количество случаев, когда от одного члена семьи инфекция передается всем остальным. В начале пандемии подобных инцидентов было значительно меньше.

Сваминатан отметила, что «дельта», вероятно, со временем станет основным штаммом в мире. При этом она подчеркнула, что вакцины от коронавируса все еще остаются эффективными против всех форм инфекции, так как даже если не спасут от заболевания, то защитят от тяжелого течения COVID-19.

Штамм «дельта» был обнаружен в Индии в октябре прошлого года и распространился по миру. По данным экспертов, он более опасен для организма и передается быстрее, чем другие виды коронавируса. Так, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что именно «индийский» штамм был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в российской столице. С ним же власти связывают резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным врачей, специфическим симптомом «индийского» штамма коронавируса является диарея. Кроме того, с «дельтой» связывают нарушения слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, провоцирующих гангрену. 

Ранее по теме: Названы специфические симптомы заражения «индийским» штаммом коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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