В ВОЗ сравнили заразность «индийского» штамма коронавируса с «китайским»
«Индийский» штамм коронавируса, получивший название «дельта», более чем в два раза заразнее китайской инфекции, из-за которой изначально началась пандемия в мире. Об этом сообщила в ходе сессии вопросов и ответов научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.
По данным эксперта, человек с «индийским» штаммом может заразить не двух, а четырех или даже восьмерых людей. Она отметила, что сейчас выросло количество случаев, когда от одного члена семьи инфекция передается всем остальным. В начале пандемии подобных инцидентов было значительно меньше.
Сваминатан отметила, что «дельта», вероятно, со временем станет основным штаммом в мире. При этом она подчеркнула, что вакцины от коронавируса все еще остаются эффективными против всех форм инфекции, так как даже если не спасут от заболевания, то защитят от тяжелого течения COVID-19.
Штамм «дельта» был обнаружен в Индии в октябре прошлого года и распространился по миру. По данным экспертов, он более опасен для организма и передается быстрее, чем другие виды коронавируса. Так, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что именно «индийский» штамм был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в российской столице. С ним же власти связывают резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным врачей, специфическим симптомом «индийского» штамма коронавируса является диарея. Кроме того, с «дельтой» связывают нарушения слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, провоцирующих гангрену.