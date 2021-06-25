Роспотребнадзор анонсировал обязательную вакцинацию еще в восьми регионах
Обязательная вакцинация групп риска и работников ряда отраслей с понедельника будет введена еще в восьми российских субъектах, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«С понедельника мы принимаем решение о расширении этого списка еще на восемь субъектов», – сказала Попова, напомнив, что обязательная вакцинация уже введена в 10 регионах страны. Данную меру она оценила как эффективную и своевременную.
Глава ведомства отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Рост заболеваемости за прошедшую неделю по сравнению с месяцем назад составил 100%, «то есть мы в два раза выросли». Динамика роста заболеваемости отмечается почти во всех регионах с разной интенсивностью. Максимальный рост отмечен в возрастных группах от 20 до 39 лет. Вдвое возросло выявление бессимптомных носителей вируса, которые также являются его переносчиками.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».