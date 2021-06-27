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В ВОЗ назвали тревожной ситуацию со штаммом коронавируса «дельта плюс»

Ведомости

Новый штамм коронавируса, который ранее выявили в Индии, требует оперативных мер, поскольку в противном случае грозит локдауном, заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Дельта» штамм поражает очень много клеток, [зараженный] человек может заразить больше людей и гораздо быстрее... ситуация тревожная... Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун», — рассказала она (цитата по «РИА Новости»).

Ранее директор Всеиндийского института медицинских наук в Дели (AIIMS) Рандип Гулерия сообщил, что вариант «дельта-плюс» настолько заразен, что может мгновенно передаваться от прохожего к прохожему на улице, если те находятся без масок. Более того, эта мутация устойчива к моноклональным антителам и способна заражать даже тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от коронавируса.

25 июня «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа им. Смородинцева Дарью Даниленко сообщила, что в России выявлен первый зараженный мутацией индийского штамма коронавируса «дельта плюс». В Роспотребнадзоре проверяют эту информацию.

Ранее по теме: Роспотребнадзор проверяет данные о выявлении в России штамма «дельта плюс»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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