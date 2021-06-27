В ВОЗ назвали тревожной ситуацию со штаммом коронавируса «дельта плюс»
Новый штамм коронавируса, который ранее выявили в Индии, требует оперативных мер, поскольку в противном случае грозит локдауном, заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Дельта» штамм поражает очень много клеток, [зараженный] человек может заразить больше людей и гораздо быстрее... ситуация тревожная... Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун», — рассказала она (цитата по «РИА Новости»).
Ранее директор Всеиндийского института медицинских наук в Дели (AIIMS) Рандип Гулерия сообщил, что вариант «дельта-плюс» настолько заразен, что может мгновенно передаваться от прохожего к прохожему на улице, если те находятся без масок. Более того, эта мутация устойчива к моноклональным антителам и способна заражать даже тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от коронавируса.
25 июня «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа им. Смородинцева Дарью Даниленко сообщила, что в России выявлен первый зараженный мутацией индийского штамма коронавируса «дельта плюс». В Роспотребнадзоре проверяют эту информацию.