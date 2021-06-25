Роспотребнадзор проверяет данные о выявлении в России штамма «дельта плюс»
Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о выявлении в России первого случая заражения штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о якобы выявлении в России штамма «дельта плюс». Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы», – говорится в сообщении.
Ранее «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа им. Смородинцева Дарью Даниленко сообщила, что в России выявлен первый зараженный мутацией индийского штамма коронавируса «дельта плюс».
Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Директор Всеиндийского института медицинских наук в Дели (AIIMS) Рандип Гулерия говорил, что вариант «дельта-плюс» настолько заразен, что может мгновенно передаваться от прохожего к прохожему на улице, если те находятся без масок. Более того, эта мутация устойчива к моноклональным антителам и способна заражать даже тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от коронавируса.