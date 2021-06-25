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В России выявили первый случай заражения штаммом «дельта плюс»

Ведомости

Первый зараженный мутацией индийского штамма коронавируса «дельта плюс» выявлен в России, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа им. Смородинцева Дарью Даниленко.

«Случай единственный и, скорее всего завозной. Также штамм «дельта-плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран», — рассказала Даниленко.

Эксперт добавила, что пока рано говорить о степени опасности новой мутации коронавируса. Даниленко отметила, что такая же мутация в S-белке коронавируса есть в бразильском и южноафриканском варианте вируса. «А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант «дельта-плюс», пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы», — пояснила она.

Ранее директор Всеиндийского института медицинских наук в Дели (AIIMS) Рандип Гулерия сообщил, что вариант «дельта-плюс» настолько заразен, что может мгновенно передаваться от прохожего к прохожему на улице, если те находятся без масок. Более того, эта мутация устойчива к моноклональным антителам и способна заражать даже тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от коронавируса.

Ранее издание India Today сообщило о первой смерти в Индии от штамма коронавируса «дельта плюс». По данным властей, женщина умерла от мутации вируса 23 мая. Ее муж также заразился мутацией «дельта плюс», однако к тому времени он получил обе прививки от коронавируса и выжил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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