В России выявили первый случай заражения штаммом «дельта плюс»
Первый зараженный мутацией индийского штамма коронавируса «дельта плюс» выявлен в России, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа им. Смородинцева Дарью Даниленко.
«Случай единственный и, скорее всего завозной. Также штамм «дельта-плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран», — рассказала Даниленко.
Эксперт добавила, что пока рано говорить о степени опасности новой мутации коронавируса. Даниленко отметила, что такая же мутация в S-белке коронавируса есть в бразильском и южноафриканском варианте вируса. «А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант «дельта-плюс», пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы», — пояснила она.
Ранее директор Всеиндийского института медицинских наук в Дели (AIIMS) Рандип Гулерия сообщил, что вариант «дельта-плюс» настолько заразен, что может мгновенно передаваться от прохожего к прохожему на улице, если те находятся без масок. Более того, эта мутация устойчива к моноклональным антителам и способна заражать даже тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от коронавируса.
Ранее издание India Today сообщило о первой смерти в Индии от штамма коронавируса «дельта плюс». По данным властей, женщина умерла от мутации вируса 23 мая. Ее муж также заразился мутацией «дельта плюс», однако к тому времени он получил обе прививки от коронавируса и выжил.