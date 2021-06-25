В России выявили первый случай заражения штаммом «дельта плюс»

Эксперт добавила, что пока рано говорить о степени опасности новой мутации коронавируса. Даниленко отметила, что такая же мутация в S-белке коронавируса есть в бразильском и южноафриканском варианте вируса. «А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант «дельта-плюс», пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы», — пояснила она.