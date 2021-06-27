В Бурятии ввели обязательную вакцинацию студентов, пожилых и работников ряда сфер
Главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса ряда граждан из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте регионального отделения Роспотребнадзора.
«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Республике Бурятия расценивается как неблагополучная. Темп прироста заболеваемости возрос с 22 мая, когда прирост за сутки составил 16%, а в последующие дни увеличился до 59%... Поэтому нами было принято решение о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования», — говорится в сообщении.
До 1 сентября первым компонентом вакцины необходимо привить студентов, граждан старше 65 лет, а также не менее 60% работников образования и медицины, социальной сферы и транспорта, услуг и общепита, сотрудников ЖКХ и органов власти.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. 25 июня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обязательная вакцинация групп риска и работников ряда отраслей с понедельника будет введена еще в восьми российских субъектах.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., в гражданский оборот также поступила однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».