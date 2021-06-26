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В Брянской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Ведомости

В Брянской области в соответствии с постановлением главного санитарного врача региона Людмилы Трапезниковой вводится обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте областной администрации.

Обязательную вакцинацию должны пройти жители области, работающие в сферах торговли, общепита, общественного транспорта, здравоохранения и соцзащиты, ЖКХ и энергетики, организации культурных и спортивных мероприятий и др.

Руководителей предприятий обязали обеспечить вакцинацию первым компонентом препарата до 1 октября, вторым — до 15 ноября.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. 25 июня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обязательная вакцинация групп риска и работников ряда отраслей с понедельника будет введена еще в восьми российских субъектах.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., в гражданский оборот также поступила однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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