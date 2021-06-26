В Брянской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
В Брянской области в соответствии с постановлением главного санитарного врача региона Людмилы Трапезниковой вводится обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте областной администрации.
Обязательную вакцинацию должны пройти жители области, работающие в сферах торговли, общепита, общественного транспорта, здравоохранения и соцзащиты, ЖКХ и энергетики, организации культурных и спортивных мероприятий и др.
Руководителей предприятий обязали обеспечить вакцинацию первым компонентом препарата до 1 октября, вторым — до 15 ноября.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. 25 июня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обязательная вакцинация групп риска и работников ряда отраслей с понедельника будет введена еще в восьми российских субъектах.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., в гражданский оборот также поступила однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».