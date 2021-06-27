В России за сутки выявили 21 538 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 20 538 человек, следует из статистики оперштаба на 27 июня. Умерли 599 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 451 291. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 133 282 человека.
Вчера, 26 июня, оперштаб сообщил о 21 665 новых случаях COVID-19. Умерли 619 человек. За сутки в России полностью выздоровели 12 728 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 956 714. Продолжают лечение 361 295 пациентов с COVID-19.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 6723 человек, выздоровели 4018 граждан, умерли 114 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 338 937 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2608), Санкт-Петербург (+1298), Нижегородская область (+334) и Бурятия (+305).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 180,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,9 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,6 млн случаев, Индии (свыше 30,2 млн) и Бразилии (более 18,3 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., в гражданский оборот также поступила и однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».