С 1 июля в России изменятся правила получения пенсий и соцвыплат

Нововведение на затронет россиян, проживающих за рубежом, сохранится возможность получения выплат наличными или по почте. Изначально предполагалось перевести всех пенсионеров на карты «Мир» до 1 июля 2020 г. Затем в условиях сложности с завершением программы в срок в условиях пандемии коронавируса Банк России перенес дату перевода всех пенсий на национальную платежную систему на 1 октября того же года. Позднее перевод пенсий на карты «Мир» был перенесен на 1 июля. В ЦБ уточнили, что решение связано с необходимостью для пожилых людей находиться на самоизоляции из-за коронавируса.