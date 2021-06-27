С 1 июля в России изменятся правила получения пенсий и соцвыплат
С 1 июля в России пенсии и социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир» или на банковские счета, к которым не привязана банковская карта.
Нововведение на затронет россиян, проживающих за рубежом, сохранится возможность получения выплат наличными или по почте. Изначально предполагалось перевести всех пенсионеров на карты «Мир» до 1 июля 2020 г. Затем в условиях сложности с завершением программы в срок в условиях пандемии коронавируса Банк России перенес дату перевода всех пенсий на национальную платежную систему на 1 октября того же года. Позднее перевод пенсий на карты «Мир» был перенесен на 1 июля. В ЦБ уточнили, что решение связано с необходимостью для пожилых людей находиться на самоизоляции из-за коронавируса.
«Мир» — национальная российская платежная система, запущенная в 2015 г. Она функционирует независимо от иностранных платежных систем. Расчеты производятся в рублях. В 2017 г. начался массовый выпуск карт «Мир» российскими банками. Через них в основном проводятся платежи из бюджета — зарплаты госслужащим и пенсии.