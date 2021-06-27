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С 1 июля в России изменятся правила получения пенсий и соцвыплат

Ведомости

С 1 июля в России пенсии и социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир» или на банковские счета, к которым не привязана банковская карта.

Нововведение на затронет россиян, проживающих за рубежом, сохранится возможность получения выплат наличными или по почте. Изначально предполагалось перевести всех пенсионеров на карты «Мир» до 1 июля 2020 г. Затем в условиях сложности с завершением программы в срок в условиях пандемии коронавируса Банк России перенес дату перевода всех пенсий на национальную платежную систему на 1 октября того же года. Позднее перевод пенсий на карты «Мир» был перенесен на 1 июля. В ЦБ уточнили, что решение связано с необходимостью для пожилых людей находиться на самоизоляции из-за коронавируса.

«Мир» — национальная российская платежная система, запущенная в 2015 г. Она функционирует независимо от иностранных платежных систем. Расчеты производятся в рублях. В 2017 г. начался массовый выпуск карт «Мир» российскими банками. Через них в основном проводятся платежи из бюджета — зарплаты госслужащим и пенсии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных