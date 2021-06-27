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Гинцбург: изменение вакцины при мутации коронавируса будет занимать неделю

Ведомости

Специалисты Центра им. Гамалеи смогут изменять вакцины от коронавируса в течение недели после регистрации векторной технологии, сообщил директор центра Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия-1».

«Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты. Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недели», — рассказал он (цитата по ТАСС).

За последние недели в России наблюдается увеличение доли «индийского» штамма, а в отдельных регионах его преобладание. В первую очередь, это Москва, Нижегородская и Саратовская области. В большей степени заражению штаммом «дельта» подвергаются люди трудоспособного возраста.

Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Гинцбург говорил, что «индийский» штамм коронавируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По его словам, у «индийского» штамма коронавируса другой характер взаимодействия с клетками организма человека. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, новая мутация «индийского» штамма коронавируса «дельта плюс», обнаруженная ранее в Индии, не выявлена в России.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в гражданский оборот поступила однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

Ранее по теме: Голикова заявила об отсутствии в России штамма коронавируса «дельта плюс»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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