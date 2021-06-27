Гинцбург: изменение вакцины при мутации коронавируса будет занимать неделю
Специалисты Центра им. Гамалеи смогут изменять вакцины от коронавируса в течение недели после регистрации векторной технологии, сообщил директор центра Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия-1».
«Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты. Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недели», — рассказал он (цитата по ТАСС).
За последние недели в России наблюдается увеличение доли «индийского» штамма, а в отдельных регионах его преобладание. В первую очередь, это Москва, Нижегородская и Саратовская области. В большей степени заражению штаммом «дельта» подвергаются люди трудоспособного возраста.
Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Гинцбург говорил, что «индийский» штамм коронавируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По его словам, у «индийского» штамма коронавируса другой характер взаимодействия с клетками организма человека. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, новая мутация «индийского» штамма коронавируса «дельта плюс», обнаруженная ранее в Индии, не выявлена в России.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в гражданский оборот поступила однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».