Путин поручил запустить вакцинацию мигрантов от коронавируса
Президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ-2021 поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию от коронавируса мигрантов, находящихся на территории страны. Список всех поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
«Организовать для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, определив источники финансирования соответствующих мероприятий», — говорится в сообщении.
Кроме того, правительство должно организовать запуск в России платной вакцинации для иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в России. Доклад по этому вопросу кабмин должен подготовить к 30 июня.
О необходимости проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев Путин сообщил в ходе пленарного заседания ПМЭФа. После него глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первыми смогут привиться от коронавируса иностранцы, которые работают в России. Прививки им будут делать вакциной «Спутник лайт».
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в гражданский оборот поступила однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».