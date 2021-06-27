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Украина исключила Киркорова из перечня угрожающих нацбезопасности лиц

Ведомости

Министерство культуры и информационной политики Украины исключило народного артиста России Филиппа Киркорова из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

«Согласно новому письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, МКИП исключает Киркорова из этого списка», — говорится в сообщении.

В список Киркоров был внесен 23 июня. В министерстве обратили внимание на то, что СБУ в своих письмах не указала причины как включения, так и исключения певца из этого перечня.

Украинский минкульт обнародовал черный список деятелей культуры в 2015 г., в него вошли в том числе российские исполнители. С годами список регулярно пополнялся. В настоящий момент в него включен 201 человек. Перечень составляет министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Ранее по теме: Украина внесла Киркорова в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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