Украина исключила Киркорова из перечня угрожающих нацбезопасности лиц
Министерство культуры и информационной политики Украины исключило народного артиста России Филиппа Киркорова из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.
«Согласно новому письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, МКИП исключает Киркорова из этого списка», — говорится в сообщении.
В список Киркоров был внесен 23 июня. В министерстве обратили внимание на то, что СБУ в своих письмах не указала причины как включения, так и исключения певца из этого перечня.
Украинский минкульт обнародовал черный список деятелей культуры в 2015 г., в него вошли в том числе российские исполнители. С годами список регулярно пополнялся. В настоящий момент в него включен 201 человек. Перечень составляет министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.