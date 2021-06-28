Туроператоры сообщили о двукратном снижении продаж путевок на Кубань
Продажи туров на курорты Краснодарского края упали в два-три раза после объявления властей о новых правилах приема туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«За прошедшее с четверга время среднедневные продажи туров на курорты Краснодарского края у ведущих игроков рынка внутреннего туризма упали в два-три раза», – говорится в сообщении «Вестника АТОР». Продаж туров в регион на август почти нет, туристы массово аннулируют бронирования, отметили в ассоциации.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что россияне аннулировали более 70% забронированных на август туров в Краснодарский край. Она отметила, что реакция туристов на объявленные ограничения была «ошеломляющей». Через полчаса после публикации сообщения губернатора «начался шквал звонков с заявками на аннуляцию».
24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации, а с 1 августа все курорты региона закроются для непривитых. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 1 августа следует разрешить заселяться в отели на курортах Краснодарского края не только привившимся от коронавируса, но и переболевшим.