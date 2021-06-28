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Туроператоры сообщили о двукратном снижении продаж путевок на Кубань

Ведомости

Продажи туров на курорты Краснодарского края упали в два-три раза после объявления властей о новых правилах приема туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«За прошедшее с четверга время среднедневные продажи туров на курорты Краснодарского края у ведущих игроков рынка внутреннего туризма упали в два-три раза», – говорится в сообщении «Вестника АТОР». Продаж туров в регион на август почти нет, туристы массово аннулируют бронирования, отметили в ассоциации.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что россияне аннулировали более 70% забронированных на август туров в Краснодарский край. Она отметила, что реакция туристов на объявленные ограничения была «ошеломляющей». Через полчаса после публикации сообщения губернатора «начался шквал звонков с заявками на аннуляцию».

24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации, а с 1 августа все курорты региона закроются для непривитых. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 1 августа следует разрешить заселяться в отели на курортах Краснодарского края не только привившимся от коронавируса, но и переболевшим.

Ранее по теме: Россияне аннулировали 70% туров в Краснодарский край на август

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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