Россияне аннулировали 70% туров в Краснодарский край на август

«Не всех еще опросили, но кого опросили, они говорят, что 30% аннуляций на июль. 30% тех, кто собирался в июле, и более 70% тех, кто бронировался на август, хотят отказаться», – сказала Ломидзе. Она отметила, что реакция туристов на объявленные на Кубани ограничения была «ошеломляющей». Через полчаса после публикации сообщения губернатора «начался шквал звонков с заявками на аннуляцию», который не получается сдержать и сегодня.