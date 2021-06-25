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Россияне аннулировали 70% туров в Краснодарский край на август

Ведомости

Россияне аннулировали более 70% забронированных на август туров в Краснодарский край, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Не всех еще опросили, но кого опросили, они говорят, что 30% аннуляций на июль. 30% тех, кто собирался в июле, и более 70% тех, кто бронировался на август, хотят отказаться», – сказала Ломидзе. Она отметила, что реакция туристов на объявленные на Кубани ограничения была «ошеломляющей». Через полчаса после публикации сообщения губернатора «начался шквал звонков с заявками на аннуляцию», который не получается сдержать и сегодня.

24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации, а с 1 августа все курорты региона, включая Сочи, Анапу и Геленджик, закроются для непривитых. Затем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 1 августа следует разрешить заселяться в отели на курортах Краснодарского края не только привившимся от коронавируса, но и переболевшим.

По данным оперативного штаба на 25 июня, в Краснодарском крае за последние сутки выявили 130 новых случаев коронавируса, 56 человек выздоровели, 19 – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 51 тыс. случаев заражения и свыше 3 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Роспотребнадзор предложил открыть курорты Краснодарского края для переболевших

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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