Россияне аннулировали 70% туров в Краснодарский край на август
Россияне аннулировали более 70% забронированных на август туров в Краснодарский край, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Не всех еще опросили, но кого опросили, они говорят, что 30% аннуляций на июль. 30% тех, кто собирался в июле, и более 70% тех, кто бронировался на август, хотят отказаться», – сказала Ломидзе. Она отметила, что реакция туристов на объявленные на Кубани ограничения была «ошеломляющей». Через полчаса после публикации сообщения губернатора «начался шквал звонков с заявками на аннуляцию», который не получается сдержать и сегодня.
24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации, а с 1 августа все курорты региона, включая Сочи, Анапу и Геленджик, закроются для непривитых. Затем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 1 августа следует разрешить заселяться в отели на курортах Краснодарского края не только привившимся от коронавируса, но и переболевшим.
По данным оперативного штаба на 25 июня, в Краснодарском крае за последние сутки выявили 130 новых случаев коронавируса, 56 человек выздоровели, 19 – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 51 тыс. случаев заражения и свыше 3 тыс. летальных исходов.