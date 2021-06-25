Роспотребнадзор предложил открыть курорты Краснодарского края для переболевших

«Мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию достоверную о перенесенном заболевании, могли попадать на курорты Сочи», — сказала Попова. Она пояснила, что информация о перенесенном заболевании будет доступна на сайте госуслуг в каждом личном кабинете, а доступ к курортам ее ведомство предлагает распространить и на тех, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям.