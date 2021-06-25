Роспотребнадзор предложил открыть курорты Краснодарского края для переболевших
С 1 августа следует разрешить заселяться в отели на курортах Краснодарского края не только привившимся от коронавируса, но и переболевшим. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета правительства по борьбе с распространением инфекции.
«Мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию достоверную о перенесенном заболевании, могли попадать на курорты Сочи», — сказала Попова. Она пояснила, что информация о перенесенном заболевании будет доступна на сайте госуслуг в каждом личном кабинете, а доступ к курортам ее ведомство предлагает распространить и на тех, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям.
Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации. А с 1 августа, по его словам, все курорты региона, включая Сочи, Анапу и Геленджик, закроются для непривитых.
Комментируя вводимые ограничения, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, заявил, что они могут сократить турпоток на курорты Краснодарского края на 50%. Для сравнения, только в июле – августе 2020 г. там отдохнуло 6,2 млн человек, а до пандемии ежегодно турпоток составлял 15 млн человек.