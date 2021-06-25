Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Роспотребнадзор предложил открыть курорты Краснодарского края для переболевших

Ведомости

С 1 августа следует разрешить заселяться в отели на курортах Краснодарского края не только привившимся от коронавируса, но и переболевшим. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета правительства по борьбе с распространением инфекции.

«Мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию достоверную о перенесенном заболевании, могли попадать на курорты Сочи», — сказала Попова. Она пояснила, что информация о перенесенном заболевании будет доступна на сайте госуслуг в каждом личном кабинете, а доступ к курортам ее ведомство предлагает распространить и на тех, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации. А с 1 августа, по его словам, все курорты региона, включая Сочи, Анапу и Геленджик, закроются для непривитых.

Комментируя вводимые ограничения, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, заявил, что они могут сократить турпоток на курорты Краснодарского края на 50%. Для сравнения, только в июле – августе 2020 г. там отдохнуло 6,2 млн человек, а до пандемии ежегодно турпоток составлял 15 млн человек.

Ранее по теме: Гостиницы Краснодарского края могут потерять половину туристов из-за новых ограничений

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных