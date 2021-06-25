В Краснодарском крае ответили на просьбу Ростуризма об условиях отдыха
Власти Краснодарского края не рассматривают никаких изменений в правила пребывания туристов на курортах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию региона. Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору с просьбой пускать с 1 августа в регион туристов по отрицательным ПЦР-тестам.
«На данный момент никакие изменения не рассматриваются», — сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Ранее губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 августа на курорты Краснодарского края будут пускать только туристов с прививкой от коронавируса либо со справкой о медотводе и ПЦР-тестом. Позднее руководитель Ростуризма Зарина Догузова обратилась к главе Краснодарского края с просьбой пускать с 1 августа в регион туристов по отрицательным ПЦР-тестам. По ее мнению, это позволит обеспечить безопасный отдых наряду с соблюдением мер профилактики коронавируса.
О введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, уже объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах.