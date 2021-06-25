Ростуризм попросил главу Кубани пускать туристов по ПЦР-тестам

«Ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии, я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом», — заявила Догузова. По ее мнению, это позволит обеспечить безопасный отдых наряду с соблюдением мер профилактики коронавируса.