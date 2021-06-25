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Ростуризм попросил главу Кубани пускать туристов по ПЦР-тестам

Ведомости

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что обратилась к главе Краснодарского края с просьбой пускать с 1 августа в регион туристов по отрицательным ПЦР-тестам, сообщил ТАСС.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 августа на курорты Краснодарского края будут пускать только туристов с прививкой от коронавируса.

«Ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии, я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом», — заявила Догузова. По ее мнению, это позволит обеспечить безопасный отдых наряду с соблюдением мер профилактики коронавируса.

О введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, уже объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах.

Ранее по теме: Гостиницы Краснодарского края могут потерять половину туристов из-за новых ограничений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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