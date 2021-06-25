Ростуризм попросил главу Кубани пускать туристов по ПЦР-тестам
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что обратилась к главе Краснодарского края с просьбой пускать с 1 августа в регион туристов по отрицательным ПЦР-тестам, сообщил ТАСС.
Ранее губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 августа на курорты Краснодарского края будут пускать только туристов с прививкой от коронавируса.
«Ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии, я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом», — заявила Догузова. По ее мнению, это позволит обеспечить безопасный отдых наряду с соблюдением мер профилактики коронавируса.
О введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, уже объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах.