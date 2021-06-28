Кремль оценил проведение фестиваля «Алые паруса» в Петербурге в условиях пандемии
Власти Санкт-Петербурга провели фестиваль «Алые паруса» с учетом санитарных рекомендаций и требований, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал факт подобного массового мероприятия на фоне рекордных показателей смертности и заболеваемости от коронавируса в этом городе.
«Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного региона и конкретного города. Насколько нам известны такие же рекомендации были сформулированы и в Санкт-Петербурге», — сказал Песков. По его словам, вспышка пандемии «идет действительно активно» и в Москве, и в Санкт-Петербурге, но власти в регионак «очень внимательно следят за ситуацией».
«Ответственность кого-то за продолжение вспышки – здесь по истечении какого-то количества дней будет понятна, когда мы увидим статистику, есть ли резкий скачок или нет», — добавил Песков, отвечая на вопрос об уместности проведения «Алых парусов» в такой ситуации.
Фестиваль выпускников городских школ «Алые Паруса» ежегодно проводится в Санкт-Петербурге в конце июня. В 2020 г. он прошел в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Однако в ночь на 26 июня 2021 г., несмотря на большие показатели заболеваемости и смертности, чем годом ранее, «Алые паруса» прошли в очном формате. Для его проведения в городе ограничили проезд по центральным улицам, проход пешеходов, работу кафе и продажу алкоголя, фестиваль посетили около 40 тыс. выпускников.
По данным оперштаба на 25 июня, за сутки в Санкт-Петербурге выявили 1194 новых случаев заболевания коронавирусом. В последующие дни темпы прироста продолжили расти: 26 июня в городе зафиксировали 1247 заболевших, 27 июня — 1298 новых случаев, а сегодня, 28 июня, — 1335 новых случаев, а также рекорд летальных исходов (110 за сутки).