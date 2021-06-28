Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Кремль оценил проведение фестиваля «Алые паруса» в Петербурге в условиях пандемии

Ведомости

Власти Санкт-Петербурга провели фестиваль «Алые паруса» с учетом санитарных рекомендаций и требований, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал факт подобного массового мероприятия на фоне рекордных показателей смертности и заболеваемости от коронавируса в этом городе.

«Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного региона и конкретного города. Насколько нам известны такие же рекомендации были сформулированы и в Санкт-Петербурге», — сказал Песков. По его словам, вспышка пандемии «идет действительно активно» и в Москве, и в Санкт-Петербурге, но власти в регионак «очень внимательно следят за ситуацией».

«Ответственность кого-то за продолжение вспышки – здесь по истечении какого-то количества дней будет понятна, когда мы увидим статистику, есть ли резкий скачок или нет», — добавил Песков, отвечая на вопрос об уместности проведения «Алых парусов» в такой ситуации.

Фестиваль выпускников городских школ «Алые Паруса» ежегодно проводится в Санкт-Петербурге в конце июня. В 2020 г. он прошел в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Однако в ночь на 26 июня 2021 г., несмотря на большие показатели заболеваемости и смертности, чем годом ранее, «Алые паруса» прошли в очном формате. Для его проведения в городе ограничили проезд по центральным улицам, проход пешеходов, работу кафе и продажу алкоголя, фестиваль посетили около 40 тыс. выпускников.

По данным оперштаба на 25 июня, за сутки в Санкт-Петербурге выявили 1194 новых случаев заболевания коронавирусом. В последующие дни темпы прироста продолжили расти: 26 июня в городе зафиксировали 1247 заболевших, 27 июня — 1298 новых случаев, а сегодня, 28 июня, — 1335 новых случаев, а также рекорд летальных исходов (110 за сутки).

Ранее по теме: В Москве и Петербурге снова зафиксировали рекордное число умерших от COVID-19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных