Кремль оценил проведение фестиваля «Алые паруса» в Петербурге в условиях пандемии

Фестиваль выпускников городских школ «Алые Паруса» ежегодно проводится в Санкт-Петербурге в конце июня. В 2020 г. он прошел в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Однако в ночь на 26 июня 2021 г., несмотря на большие показатели заболеваемости и смертности, чем годом ранее, «Алые паруса» прошли в очном формате. Для его проведения в городе ограничили проезд по центральным улицам, проход пешеходов, работу кафе и продажу алкоголя, фестиваль посетили около 40 тыс. выпускников.