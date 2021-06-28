В Кремле оценили ситуацию с дефицитом вакцин в регионах

«Спрос на прививки тоже значительно вырос. И скачкообразно вырос. И поэтому это требует дополнительных энергичных усилий с тем, чтобы обеспечить всех желающих. Эти усилия предпринимаются», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, насколько справляются ответственные за решение логистических проблем в части продолжающегося в некоторых регионах дефицита вакцин.