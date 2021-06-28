В Кремле оценили ситуацию с дефицитом вакцин в регионах
В России предпринимают усилия для удовлетворения возросшего спроса на вакцины от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Спрос на прививки тоже значительно вырос. И скачкообразно вырос. И поэтому это требует дополнительных энергичных усилий с тем, чтобы обеспечить всех желающих. Эти усилия предпринимаются», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, насколько справляются ответственные за решение логистических проблем в части продолжающегося в некоторых регионах дефицита вакцин.
В свою очередь вопрос о том, фиксируется ли сбой на стадии производства препаратов или их распределения, представитель Кремля переадресовал в оперативный штаб правительства. «Все-таки там идет мониторинг и производственных цепочек, и транспортных цепочек, он именно там осуществляется».
26 и 27 июня власти Удмуртии приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки препаратов. До этого по аналогичной причине вакцинацию первым компонентом приостановили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Прививки вторым компонентом вакцины в этих городах будут делать в обычном режиме.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».