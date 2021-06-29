Разработчик «Спутника V» призвал вакцинироваться каждые полгода

«В настоящее время необходимо вакцинироваться, как во всех инструктивных документах Минздрава сейчас написано, — и написано совершенно правильно, — каждые полгода. Вакцинироваться надо и тем, кто переболел, для того чтобы постоянно иметь высокие титры протективных антител в крови», — сказал Гинцбург. Он рассказал, что, если в течение двух-четырёх месяцев будут провакцинированы около 70% россиян, то удастся защитить людей от коронавируса и снять ограничения. Гинцбург отметил, что коронавирус может вызвать опасные последствия в организме, даже если пациент перенёс его в лёгкой форме.