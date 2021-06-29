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Разработчик «Спутника V» призвал вакцинироваться каждые полгода

Ведомости

Прививку от коронавируса нужно делать раз в полгода, в том числе переболевшим, сообщил ТАСС со ссылкой на директора научного центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. По его словам, штамм коронавируса постоянно мутирует.

«В настоящее время необходимо вакцинироваться, как во всех инструктивных документах Минздрава сейчас написано, — и написано совершенно правильно, — каждые полгода. Вакцинироваться надо и тем, кто переболел, для того чтобы постоянно иметь высокие титры протективных антител в крови», — сказал Гинцбург. Он рассказал, что, если в течение двух-четырёх месяцев будут провакцинированы около 70% россиян, то удастся защитить людей от коронавируса и снять ограничения. Гинцбург отметил, что коронавирус может вызвать опасные последствия в организме, даже если пациент перенёс его в лёгкой форме.

«Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме — это не значит защититься от этого заболевания. Так как оно дает очень тяжелое осложнение, с одной стороны, с другой стороны, в большом проценте случаев заканчивается очень тяжелыми формами заболевания», — пояснил он.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».

29 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о срыве планов по вакцинации 60% россиян к осени. Ранее власти и учёные заявляли, что такая мера позволит сформировать популяционный иммунитет к коронавирусу и победить пандемию.

Ранее по теме: Песков сообщил о срыве планов по вакцинации 60% россиян к осени

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных