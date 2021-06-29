Роспотребнадзор подтвердил данные о выявлении в России штамма «дельта плюс»
Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» зарегистрирован в России, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию, информация подтвердилась. Это в самом деле вариант «дельта», «дельта плюс». Женщина, которая перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно», – сказала Попова, отметив важность массовой вакцинации против коронавируса.
По ее словам, за последние недели штамм «дельта» был максимально депонирован учеными Великобритании, США, Германии, Сингапура, Испании и Португалии. По состоянию на прошлую неделю порядка 200 геномов вируса, относящегося к варианту «дельта плюс», депонировано еще в 11 странах – это Великобритания, Канада, Индия, Япония, Непал, Польша, Португалия, Россия, Швейцария, Турция и США.
Ранее «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа им. Смородинцева Дарью Даниленко сообщила, что в России выявлен первый зараженный мутацией индийского штамма коронавируса «дельта плюс».
Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Директор Всеиндийского института медицинских наук в Дели Рандип Гулерия говорил, что вариант «дельта-плюс» настолько заразен, что может мгновенно передаваться от прохожего к прохожему на улице, если те находятся без масок. Более того, эта мутация устойчива к моноклональным антителам и способна заражать даже тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от коронавируса.