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Разработчик заявил о снижении эффективности «Спутника V» против индийского штамма

Ведомости

Эффективность «Спутника V» против индийского штамма снижается примерно в 2,6 раза, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов на пресс-конференции.

«Мы видим, что в отношении штамма "дельта" есть незначительное снижение активности сывороток — это примерно 2,6 раза в отношении "Спутник V", — цитирует ТАСС Логунова. По его словам, в России из-за небольшой прослойки вакцинированных создаются идеальные условия для эволюции коронавируса.

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что новый штамм коронавируса, который ранее выявили в Индии, требует оперативных мер, поскольку в противном случае грозит локдауном.

Как сообщал директор Всеиндийского института медицинских наук в Дели (AIIMS) Рандип Гулерия, вариант «дельта-плюс» настолько заразен, что может мгновенно передаваться от прохожего к прохожему на улице, если те находятся без масок. Более того, эта мутация устойчива к моноклональным антителам и способна заражать даже тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от коронавируса.

Так называемый индийский штамм коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что индийский штамм и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По его словам, у «индийского» штамма коронавируса другой характер взаимодействия с клетками организма человека.

Ранее по теме: В ВОЗ назвали тревожной ситуацию со штаммом коронавируса «дельта плюс»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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