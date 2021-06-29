Разработчик заявил о снижении эффективности «Спутника V» против индийского штамма
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма снижается примерно в 2,6 раза, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов на пресс-конференции.
«Мы видим, что в отношении штамма "дельта" есть незначительное снижение активности сывороток — это примерно 2,6 раза в отношении "Спутник V", — цитирует ТАСС Логунова. По его словам, в России из-за небольшой прослойки вакцинированных создаются идеальные условия для эволюции коронавируса.
Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что новый штамм коронавируса, который ранее выявили в Индии, требует оперативных мер, поскольку в противном случае грозит локдауном.
Как сообщал директор Всеиндийского института медицинских наук в Дели (AIIMS) Рандип Гулерия, вариант «дельта-плюс» настолько заразен, что может мгновенно передаваться от прохожего к прохожему на улице, если те находятся без масок. Более того, эта мутация устойчива к моноклональным антителам и способна заражать даже тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от коронавируса.
Так называемый индийский штамм коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что индийский штамм и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По его словам, у «индийского» штамма коронавируса другой характер взаимодействия с клетками организма человека.