Разработчик заявил о снижении эффективности «Спутника V» против индийского штамма

Так называемый индийский штамм коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что индийский штамм и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По его словам, у «индийского» штамма коронавируса другой характер взаимодействия с клетками организма человека.