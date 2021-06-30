Роскосмос рассекретил переговоры погибших космонавтов экипажа «Союз-11»

В Роскосмосе рассказали, что экипаж Добровольского готовился к полету в качестве дублирующего, он за несколько суток заменил основной экипаж. Корабль стартовал 6 июня 1971 г., состыковался с первой в мире орбитальной станцией «Салют-1» и расконсервировал ее.