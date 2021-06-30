Роскосмос рассекретил переговоры погибших космонавтов экипажа «Союз-11»
Роскосмос рассекретил переговоры космонавтов Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева, которые погибли 30 июня 1971 г. во время возвращения корабля «Союз-11» на Землю.
Госкорпорация опубликовала переговоры космонавтов с измерительным пунктом во время предстартовой работы «Союз-11». Согласно записям, космонавты обсуждали с измерительным центром закрытие люка корабля, проверку оборудования, состояния систем и самочувствие экипажа.
В Роскосмосе рассказали, что экипаж Добровольского готовился к полету в качестве дублирующего, он за несколько суток заменил основной экипаж. Корабль стартовал 6 июня 1971 г., состыковался с первой в мире орбитальной станцией «Салют-1» и расконсервировал ее.
30 июня 1971 г. «Союз-11» возвращался на Землю. На высоте около 100 км из-за конструктивного недостатка произошла разгерметизация. Несколько секунд перед потерей сознания космонавты пытались устранить поломку. Однако давление в корабле упало и космонавты погибли.