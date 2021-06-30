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Роскосмос рассекретил переговоры погибших космонавтов экипажа «Союз-11»

Ведомости

Роскосмос рассекретил переговоры космонавтов Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева, которые погибли 30 июня 1971 г. во время возвращения корабля «Союз-11» на Землю.

Госкорпорация опубликовала переговоры космонавтов с измерительным пунктом во время предстартовой работы «Союз-11». Согласно записям, космонавты обсуждали с измерительным центром закрытие люка корабля, проверку оборудования, состояния систем и самочувствие экипажа.

В Роскосмосе рассказали, что экипаж Добровольского готовился к полету в качестве дублирующего, он за несколько суток заменил основной экипаж. Корабль стартовал 6 июня 1971 г., состыковался с первой в мире орбитальной станцией «Салют-1» и расконсервировал ее.

30 июня 1971 г. «Союз-11» возвращался на Землю. На высоте около 100 км из-за конструктивного недостатка произошла разгерметизация. Несколько секунд перед потерей сознания космонавты пытались устранить поломку. Однако давление в корабле упало и космонавты погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных