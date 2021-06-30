Большинство привитых россиян заявили о готовности ревакцинироваться
Большинство россиян, которые прошли вакцинацию от коронавируса, готовы ревакцинироваться, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. Повторную прививку готовы сделать 78%, однозначно ее сделают 43% россиян. В опросе приняли участие 1600 челрвек , сделавших прививку от коронавируса.
Аналитики отметили, что плохо отнеслись к идее ревакцинации 22% опрошенных, 6% — однозначно против еще одной прививки.
Ранее директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ревакцинацию от коронавируса нужно проходить каждые полгода, в том числе переболевшим коронавирусом. Аналогичную позицию высказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».