Власти Ямала ввели ограничения на въезд в регион из-за коронавируса

Контролировать наличие теста на коронавирус и QR-кода на вокзалах и в аэропортах будут сотрудники полиции. На человека, который приедет на Ямал без ПЦР-теста или сертификата о прививке, составят административный протокол. В правительстве округа пояснили, что за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла вдвое. Больше всего зараженных в крупных городах, также есть несколько очагов инфекции, два из них среди вахтовиков.