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Власти Ямала ввели ограничения на въезд в регион из-за коронавируса

Ведомости

Люди, которые приезжают в Ямало-Ненецкий АО и у которых нет местной прописки, должны будут с 3 июля предоставлять результаты ПЦР-теста или сертификат о полной вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Граждане, прибывающие в округ авиа и железнодорожным транспортом, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом (выдается всем вакцинированным на портале Госуслуг)», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что требование не будет распространяться на несовершеннолетних.

«В целом по стране и на Ямале, к сожалению, наблюдается большой подъем заболеваемости. Практика прошлого года показала, что самые сложные очаги инфекции всегда в вахтовых поселках, так как они закрытые и отдаленные, и поэтому оттуда часто самые тяжелые пациенты в наших инфекционных центрах. Новые меры безопасности необходимы для того, чтобы сдерживать распространение инфекции и минимизировать прибытие людей, которые уже заболели», — заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Контролировать наличие теста на коронавирус и QR-кода на вокзалах и в аэропортах будут сотрудники полиции. На человека, который приедет на Ямал без ПЦР-теста или сертификата о прививке, составят административный протокол. В правительстве округа пояснили, что за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла вдвое. Больше всего зараженных в крупных городах, также есть несколько очагов инфекции, два из них среди вахтовиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных