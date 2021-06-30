Власти Ямала ввели ограничения на въезд в регион из-за коронавируса
Люди, которые приезжают в Ямало-Ненецкий АО и у которых нет местной прописки, должны будут с 3 июля предоставлять результаты ПЦР-теста или сертификат о полной вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Граждане, прибывающие в округ авиа и железнодорожным транспортом, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом (выдается всем вакцинированным на портале Госуслуг)», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что требование не будет распространяться на несовершеннолетних.
«В целом по стране и на Ямале, к сожалению, наблюдается большой подъем заболеваемости. Практика прошлого года показала, что самые сложные очаги инфекции всегда в вахтовых поселках, так как они закрытые и отдаленные, и поэтому оттуда часто самые тяжелые пациенты в наших инфекционных центрах. Новые меры безопасности необходимы для того, чтобы сдерживать распространение инфекции и минимизировать прибытие людей, которые уже заболели», — заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Контролировать наличие теста на коронавирус и QR-кода на вокзалах и в аэропортах будут сотрудники полиции. На человека, который приедет на Ямал без ПЦР-теста или сертификата о прививке, составят административный протокол. В правительстве округа пояснили, что за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла вдвое. Больше всего зараженных в крупных городах, также есть несколько очагов инфекции, два из них среди вахтовиков.