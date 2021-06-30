Путин высказался против обязательной вакцинации
Президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса.
«Я не поддерживаю обязательную вакцинацию», — сказал Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».
Путин напомнил, что, согласно закону, в случае подъема заболеваемости, эпидемии в отдельных регионах России по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Этой нормой воспользовались главы регионов, которые ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников сфер торговли и услуг, пояснил президент.
Такие меры, по его словам, направлены на предотвращение локдауна. Президент отметил, что в России есть четыре вакцины «высокотехнологичные, безопасные и эффективные». По данным Путина, 23 млн россиян сделали прививки от коронавируса.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».