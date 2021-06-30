Организаторы прямой линии с Путиным сообщили о DDoS-атаках

Проблемы со связью возникли в ходе обращения Елены Калининой из Новокузнецка, которая рассказала о проблемах с одним из детских садов города. По словам ведущей прямой линии, Калинина столкнулась с угрозами из-за обращения к президенту. «Оказывается, есть и кузбасские хакеры», — прокомментировал DDoS-атаки Путин.