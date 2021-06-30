Организаторы прямой линии с Путиным сообщили о DDoS-атаках
Организаторы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным столкнулись с DDoS-атаками на цифровые системы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила ведущая прямой линии, комментируя возникшие проблемы со связью.
«Дело в том, что на наши цифровые системы идут попытки атаки. Мощные DDoS-атаки», — сказала ведущая прямой линии.
Проблемы со связью возникли в ходе обращения Елены Калининой из Новокузнецка, которая рассказала о проблемах с одним из детских садов города. По словам ведущей прямой линии, Калинина столкнулась с угрозами из-за обращения к президенту. «Оказывается, есть и кузбасские хакеры», — прокомментировал DDoS-атаки Путин.
В 2019 г. во время прямой линии с главой государства колл-центры организаторов мероприятия также столкнулись с хакерским атаками, сообщал «Ростелеком». DDoS-атаки проводятся с целью доведения до отказа работы вычислительной системы какого-либо сервиса.