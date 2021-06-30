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Организаторы прямой линии с Путиным сообщили о DDoS-атаках

Ведомости

Организаторы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным столкнулись с DDoS-атаками на цифровые системы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила ведущая прямой линии, комментируя возникшие проблемы со связью.

«Дело в том, что на наши цифровые системы идут попытки атаки. Мощные DDoS-атаки», — сказала ведущая прямой линии.

Проблемы со связью возникли в ходе обращения Елены Калининой из Новокузнецка, которая рассказала о проблемах с одним из детских садов города. По словам ведущей прямой линии, Калинина столкнулась с угрозами из-за обращения к президенту. «Оказывается, есть и кузбасские хакеры», — прокомментировал DDoS-атаки Путин.

В 2019 г. во время прямой линии с главой государства колл-центры организаторов мероприятия также столкнулись с хакерским атаками, сообщал «Ростелеком». DDoS-атаки проводятся с целью доведения до отказа работы вычислительной системы какого-либо сервиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных