«Ростелеком» сообщил об атаках на call-центр прямой линии с Путиным

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Путин: Кудрин дрейфует в сторону Глазьева

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о том, как будет развиваться российская экономика и будут ли к этому причастны экономисты 1990-х гг. По словам Путина, сейчас в России нет таких экономистов. «Где они сейчас? Назовите хоть одну фамилию. Разве что Алексей Леонидович Кудрин, и тот не в полном объеме. Перековался и уже дрейфует в сторону Сергея Глазьева (советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции. – "Ведомости"). По словам Путина, "Кудрин хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить". "Но, правда, его коллеги – почти ученики – оппонируют и говорят, что это приведет к инфляции и так далее. Они пускай и поспорят. Но у нас реально нет экономистов 1990-х гг. Какие-то идеи, может быть монетаристские, присутствуют. Но нет и системы 1990-х гг.», – пояснил Путин.

По его словам, системы тех лет уже не существует, так как, во-первых, в России «нет такой инфляции, которая тогда была – 30 с лишним процентов». Нет долгов, которые были. «У нас нет зависимости от МВФ, наоборот, наши золотовалютные резервы превысили уже планку в $500 млрд и продолжают расти», – добавил президент. По его словам, сейчас еще есть единичные случаи, связанные с несвоевременной выплатой зарплаты. Но нет ситуации, которая была в 90-е гг., когда «полгода не платили зарплату» и единственным источником существования нередко была пенсия, пояснил Путин. «И ту (пенсию. – "Ведомости") не платили своевременно. И она была ничтожной», – добавил российский лидер.

Однако, по его словам, самое главное в том, что сейчас не существует чистой рыночной экономики или командной. «Ее просто не существует, а вот смешанная – она во всем мире присутствует», – добавил он. «Как только начинаются какие-то сбои в экономике, проблемы начинаются, тут же возрастает роль государства», – отметил Путин. «Как только накопления возрастают, как только ситуация успокаивается, государство из экономики уходит», – заключил он.