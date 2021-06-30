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Прокуратура признала нежелательной деятельность «Фонда Ходорковского

Ведомости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность четырех европейских неправительственных организаций, среди которых «Фонд Ходорковского», сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов 30.06.2021 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Великобритания, European Choice («Европейский выбор»), Франция, Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), Великобритания и Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), Великобритания», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве заявили, что деятельность этих НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Информацию о признании деятельности организаций нежелательной Генпрокуратура направила в Минюст для внесения в соответствующий перечень НПО.

29 июня Генпрокуратура признала чешскую неправительственную организацию Spolecnost Svobody Informace нежелательной в России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете россиянам участвовать в деятельности нежелательных в РФ неправительственных организаций (НПО), в том числе за рубежом. Закон также устанавливает контроль за переводами в Россию из ряда стран и любыми операциями некоммерческих организаций по получению и расходованию средств. Документ вводит дополнительный признак, который позволяет отнести иностранную организацию к нежелательным — это посредничество при проведении операций с деньгами или имуществом структур, уже признанных в России нежелательными.

Ранее по теме: Генпрокуратура признала нежелательной деятельность чешской НПО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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