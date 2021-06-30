Прокуратура признала нежелательной деятельность «Фонда Ходорковского
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность четырех европейских неправительственных организаций, среди которых «Фонд Ходорковского», сообщает пресс-служба ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов 30.06.2021 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Великобритания, European Choice («Европейский выбор»), Франция, Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), Великобритания и Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), Великобритания», — говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве заявили, что деятельность этих НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
Информацию о признании деятельности организаций нежелательной Генпрокуратура направила в Минюст для внесения в соответствующий перечень НПО.
29 июня Генпрокуратура признала чешскую неправительственную организацию Spolecnost Svobody Informace нежелательной в России.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете россиянам участвовать в деятельности нежелательных в РФ неправительственных организаций (НПО), в том числе за рубежом. Закон также устанавливает контроль за переводами в Россию из ряда стран и любыми операциями некоммерческих организаций по получению и расходованию средств. Документ вводит дополнительный признак, который позволяет отнести иностранную организацию к нежелательным — это посредничество при проведении операций с деньгами или имуществом структур, уже признанных в России нежелательными.