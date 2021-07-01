Минздрав Гватемалы объяснил просьбу вернуть деньги за покупку «Спутника V»
Гватемала предложила пересмотреть контракт о поставках российской вакцины «Спутник V», заявила министр здравоохранения республики Амелия Флорес, передает Prensa Libre.
«Есть письмо о пересмотре контракта. Оно не означает именно возврата денег», — сказала Флорес. Ранее republica.gt сообщило, что Флорес направила в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) требование вернуть деньги за покупку 16 млн доз вакцины «Спутник V», которые не были поставлены в страну. По данным издания, Гватемала просит вернуть около 5,8 млрд руб.
В РФПИ в ответ на это заявили, что самолет с вакциной должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Другой борт с препаратом прибудет в страну в начале следующей недели в рамках выполнения договорных обязательств. Представитель фонда отметил, что в РФПИ «не поступало никаких запросов о возмещении денег, уплаченных за поставку «Спутника V». Он также заверил, что в настоящее время рассматриваются возможные корректировки графика и объема поставок препаратов на оставшуюся часть 2021 г., чтобы обеспечить бесперебойную вакцинацию населения Гватемалы.
В феврале этого года Гватемала зарегистрировала вакцину «Спутник V» по ускоренной процедуре. В апреле власти страны заключили контракт с РФПИ на поставку 16 млн доз вакцины стоимостью 5,8 млрд руб. По данным Гватемалы, фонд поставил в страну около 150 тыс. доз. Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее одобрили свыше 60 стран мира. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.