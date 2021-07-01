Минздрав Гватемалы объяснил просьбу вернуть деньги за покупку «Спутника V»

В РФПИ в ответ на это заявили, что самолет с вакциной должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Другой борт с препаратом прибудет в страну в начале следующей недели в рамках выполнения договорных обязательств. Представитель фонда отметил, что в РФПИ «не поступало никаких запросов о возмещении денег, уплаченных за поставку «Спутника V». Он также заверил, что в настоящее время рассматриваются возможные корректировки графика и объема поставок препаратов на оставшуюся часть 2021 г., чтобы обеспечить бесперебойную вакцинацию населения Гватемалы.