Гватемала попросила вернуть деньги за покупку «Спутника V»

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт». Исследования «Спутника V» в ОАЭ показали, что эффективность вакцины составляет более 97%. Препарат на 100% защищает от развития тяжелого течения коронавируса.