Гватемала попросила вернуть деньги за покупку «Спутника V»
Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что направила в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) требование вернуть деньги за покупку 16 млн доз вакцины «Спутник V», которые не были поставлены в страну, сообщило издание republica.gt. Гватемала просит вернуть около 5,8 млрд руб.
«Мы просим, согласно контракту, вернуть деньги. Если позднее они (РФПИ. – Ведомости) смогут поставить вакцину, мы заплатим при доставке», — сказала Флорес. Власти Гватемалы дали РФПИ пять дней на возврат денег или 20 дней на поставку вакцины.
В феврале этого года Гватемала зарегистрировала вакцину «Спутник V» по ускоренной процедуре. В апреле власти страны заключили контракт с РФПИ на поставку 16 млн доз вакцины стоимостью 5,8 млрд руб. По данным Гватемалы, фонд поставил в страну около 150 тыс. доз.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт». Исследования «Спутника V» в ОАЭ показали, что эффективность вакцины составляет более 97%. Препарат на 100% защищает от развития тяжелого течения коронавируса.