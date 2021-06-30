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Гватемала попросила вернуть деньги за покупку «Спутника V»

Ведомости

Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что направила в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) требование вернуть деньги за покупку 16 млн доз вакцины «Спутник V», которые не были поставлены в страну, сообщило издание republica.gt. Гватемала просит вернуть около 5,8 млрд руб.

«Мы просим, согласно контракту, вернуть деньги. Если позднее они (РФПИ. – Ведомости) смогут поставить вакцину, мы заплатим при доставке», — сказала Флорес. Власти Гватемалы дали РФПИ пять дней на возврат денег или 20 дней на поставку вакцины.

В феврале этого года Гватемала зарегистрировала вакцину «Спутник V» по ускоренной процедуре. В апреле власти страны заключили контракт с РФПИ на поставку 16 млн доз вакцины стоимостью 5,8 млрд руб. По данным Гватемалы, фонд поставил в страну около 150 тыс. доз.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт». Исследования «Спутника V» в ОАЭ показали, что эффективность вакцины составляет более 97%. Препарат на 100% защищает от развития тяжелого течения коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных