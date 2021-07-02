В Кремле не обсуждают введение локдауна
Кремлем введение локдауна в России в связи с коронавирусом не обсуждается, власти напряженно работают в борьбе с пандемией несмотря на тяжелую ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Президент говорил об этом. Никто не хочет никаких локдаунов. И локдаун не обсуждается. Именно поэтому мы – чтобы это не обсуждалось – мы все должны привиться. Мы все должны привиться, как можно скорее», — сказал Песков. По его словам, ситуация «напряженная в целом ряде регионов». Он отметил, что Москва имеет в ттри раза больший, чем по стране, уровень заболеваемости, а обстановка в Санкт-Петерьбурге «тоже достаточно печальная».
«Принимаются меры, напряженно работает оперативный штаб правительства, работают главы регионов, реализуя свои особые полномочия. Поэтому работа ведется. Но естественно мы имеем дело с весьма и весьма коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов, которые появляются в нашей стране», — добавил Песков.
Режим всеобщей самоизоляции в России был объявлен в конце марта 2020 г. Он продлился почти полтора месяца и закончился после майских праздников, в отдельных регионах в июне. Жителям запрещалось выходить на улицу, за исключением близлежащих продуктовых магазинов, аптек, а также посещений больниц и выгула домашних животных. После ухудшения статистики по заболеваемости летом этого года власти говорили о том, что постараются не допустить нового локдауна. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что альтернативой новых ограничений является вакцинация от COVID-19. По его словам, на конец июня привились более 23 млн россиян.
Согласно исследованию банка «Открытие», больше половины ( 51%) жителей России высказались против нового локдауна. По их мнению, новые ограничения окончательно убьют экономику страны и снизят доходы граждан. За локдаун выступила пятая часть россиян (20%).
По данным оперштаба на 2 июля, в России коронавирус выявили у 23 218 человек. Скончались за сутки 679 пациентов — очередной рекордный показатель с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 561 360. Умерли за все время пандемии 136 565 человек. Вчера, 1 июля, оперштаб сообщал о 23 543 новых случаях.