В Кремле не обсуждают введение локдауна

Режим всеобщей самоизоляции в России был объявлен в конце марта 2020 г. Он продлился почти полтора месяца и закончился после майских праздников, в отдельных регионах в июне. Жителям запрещалось выходить на улицу, за исключением близлежащих продуктовых магазинов, аптек, а также посещений больниц и выгула домашних животных. После ухудшения статистики по заболеваемости летом этого года власти говорили о том, что постараются не допустить нового локдауна. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что альтернативой новых ограничений является вакцинация от COVID-19. По его словам, на конец июня привились более 23 млн россиян.