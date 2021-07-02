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МЧС предупредило о сильных дождях и ветре в Крыму

Ведомости

Ливни, грозы, град и усиление ветра до 20-25 м/с ожидаются в Крыму с 3 по 5 июля, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

«В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 июля, в течение суток 4 и 5 июля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 мм), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство предупредило о высокой вероятности подтопления территорий и аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения транспортного сообщения, падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев.

Ранее в Крыму был введен режим ЧС после выпадения почти двух месячных норм осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, местные власти провели эвакуацию части жителей. Роспотребнадзор предписал приостановить работу пляжей на пострадавших от наводнения территориях. 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация в регионе стабилизировалась. По его словам, ущерб от чрезвычайной ситуации в республике предварительно оценивается в 12,5 млрд руб.

Ранее по теме: Аксенов оценил ущерб Крыму от непогоды в 12,5 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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