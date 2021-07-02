МЧС предупредило о сильных дождях и ветре в Крыму
Ливни, грозы, град и усиление ветра до 20-25 м/с ожидаются в Крыму с 3 по 5 июля, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
«В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 июля, в течение суток 4 и 5 июля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 мм), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с», – говорится в сообщении.
В связи с этим ведомство предупредило о высокой вероятности подтопления территорий и аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения транспортного сообщения, падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев.
Ранее в Крыму был введен режим ЧС после выпадения почти двух месячных норм осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, местные власти провели эвакуацию части жителей. Роспотребнадзор предписал приостановить работу пляжей на пострадавших от наводнения территориях. 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация в регионе стабилизировалась. По его словам, ущерб от чрезвычайной ситуации в республике предварительно оценивается в 12,5 млрд руб.