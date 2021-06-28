Аксенов оценил ущерб Крыму от непогоды в 12,5 млрд рублей

«По предварительным данным, прямой ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей», — сказал он. По его словам, эта сумма не учитывает затраты на проведение противопаводковых мероприятий.