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Аксенов оценил ущерб Крыму от непогоды в 12,5 млрд рублей

Ведомости

Согласно предварительным данным ущерб от чрезвычайной ситуации в Крыму оценивается в 12,5 млрд руб., заявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«По предварительным данным, прямой ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей», — сказал он. По его словам, эта сумма не учитывает затраты на проведение противопаводковых мероприятий.

«2,4 млрд рублей предназначено на ремонт кровель, подвалов и других поврежденных помещений. Наибольшее количество средств будет направлено на ремонт дорог», — добавил Аксенов.

В Крыму был введен режим ЧС после выпадения почти двух месячных норм осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, местные власти провели эвакуацию части местных жителей.

Президент России Владимир Путин ренее поручил министру обороны Сергею Шойгу и главе МЧС Евгению Зиничеву оказать властям Крыма содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений на полуострове.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных