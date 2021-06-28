Аксенов оценил ущерб Крыму от непогоды в 12,5 млрд рублей
Согласно предварительным данным ущерб от чрезвычайной ситуации в Крыму оценивается в 12,5 млрд руб., заявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
«По предварительным данным, прямой ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей», — сказал он. По его словам, эта сумма не учитывает затраты на проведение противопаводковых мероприятий.
«2,4 млрд рублей предназначено на ремонт кровель, подвалов и других поврежденных помещений. Наибольшее количество средств будет направлено на ремонт дорог», — добавил Аксенов.
В Крыму был введен режим ЧС после выпадения почти двух месячных норм осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, местные власти провели эвакуацию части местных жителей.
Президент России Владимир Путин ренее поручил министру обороны Сергею Шойгу и главе МЧС Евгению Зиничеву оказать властям Крыма содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений на полуострове.