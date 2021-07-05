В Марокко ужесточили правила въезда для россиян из-за коронавируса

Теперь россиянам, прибывающим в Марокко, следует предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 48 часов до въезда. Непривитым или привитым только одной дозой вакцины гражданам России придется соблюдать десятидневный «контролируемый карантин» в одобренных властями Марокко местах. Полностью привитые одобренным в стране препаратом (в их число с марта входит и российский «Спутник V») освобождаются от карантина. Правила вступают в силу с полудня 6 июля.