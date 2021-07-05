В Марокко ужесточили правила въезда для россиян из-за коронавируса
Власти Марокко внесли Россию в список стран, к гражданам которых применяются более строгие правила въезда в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает Maghreb Arabe Presse со ссылкой на марокканский Межведомственный комитет по мониторингу ситуации с пандемией.
Теперь россиянам, прибывающим в Марокко, следует предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 48 часов до въезда. Непривитым или привитым только одной дозой вакцины гражданам России придется соблюдать десятидневный «контролируемый карантин» в одобренных властями Марокко местах. Полностью привитые одобренным в стране препаратом (в их число с марта входит и российский «Спутник V») освобождаются от карантина. Правила вступают в силу с полудня 6 июля.
Кроме России в перечень «В», куда отнесены страны с ухудшающейся эпидемической обстановкой, власти Марокко также внесли Египет и Тунис. Всего в этом списке 75 стран. Россия возобновила регулярное авиасообщение с Марокко 10 июня. Кроме этой страны в список вошли также Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий и Хорватия. Также возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией.
По данным оперштаба на 5 июля, в России за сутки зарегистрировано 24 353 случая заражения коронавирусом, таким образом, суточная заболеваемость четвертый день находится выше 24 000 человек. За сутки 14 540 человек выздоровели от вируса, 654 — скончались. За весь период в России выявили 5 635 294 случая заражения коронавирусом. 5 083 441 пациент вылечился от вируса, 138 579 – погибли.