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В Марокко ужесточили правила въезда для россиян из-за коронавируса

Ведомости

Власти Марокко внесли Россию в список стран, к гражданам которых применяются более строгие правила въезда в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает Maghreb Arabe Presse со ссылкой на марокканский Межведомственный комитет по мониторингу ситуации с пандемией.

Теперь россиянам, прибывающим в Марокко, следует предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 48 часов до въезда. Непривитым или привитым только одной дозой вакцины гражданам России придется соблюдать десятидневный «контролируемый карантин» в одобренных властями Марокко местах. Полностью привитые одобренным в стране препаратом (в их число с марта входит и российский «Спутник V») освобождаются от карантина. Правила вступают в силу с полудня 6 июля.

Кроме России в перечень «В», куда отнесены страны с ухудшающейся эпидемической обстановкой, власти Марокко также внесли Египет и Тунис. Всего в этом списке 75 стран. Россия возобновила регулярное авиасообщение с Марокко 10 июня. Кроме этой страны в список вошли также Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий и Хорватия. Также возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией.

По данным оперштаба на 5 июля, в России за сутки зарегистрировано 24 353 случая заражения коронавирусом, таким образом, суточная заболеваемость четвертый день находится выше 24 000 человек. За сутки 14 540 человек выздоровели от вируса, 654 — скончались. За весь период в России выявили 5 635 294 случая заражения коронавирусом. 5 083 441 пациент вылечился от вируса, 138 579 – погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных