Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Совбезе заявили об угрозе нацбезопасности из-за проблем в сфере оборота оружия

Ведомости

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил о серьезном вызове общественной безопасности в стране из-за нерешенных вопросов в сфере оборота оружия. Слова Гребенкина передает «РИА Новости».

«Серьезный вызов общественной безопасности представляют нерешенные вопросы в сфере оборота оружия, что в том числе подтверждается трагическими событиями в Казани в мае 2021 г., где жертвами преступления, связанного с применением оружия, стали дети и учителя гимназии», — сказал Гребенкин журналистам.

Трагедия в Казани произошла 11 мая этого года. Утром бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в учебное заведение. Там он открыл стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых дети. Вскоре нападавшего задержали.

12 мая Следственный комитет (СК) России сообщил о наличии у Галявиева диагноза, свидетельствующего о заболевании головного мозга. По данным ведомства, с начала года близкие молодого человека отмечали его вспыльчивость и агрессивное поведение. При этом на учете у психиатра и нарколога он не состоял.

Ранее по теме: Путин подписал закон об ужесточении ответственности за незаконный оборот оружия

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных