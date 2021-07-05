В Совбезе заявили об угрозе нацбезопасности из-за проблем в сфере оборота оружия

12 мая Следственный комитет (СК) России сообщил о наличии у Галявиева диагноза, свидетельствующего о заболевании головного мозга. По данным ведомства, с начала года близкие молодого человека отмечали его вспыльчивость и агрессивное поведение. При этом на учете у психиатра и нарколога он не состоял.