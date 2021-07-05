В Совбезе заявили об угрозе нацбезопасности из-за проблем в сфере оборота оружия
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил о серьезном вызове общественной безопасности в стране из-за нерешенных вопросов в сфере оборота оружия. Слова Гребенкина передает «РИА Новости».
«Серьезный вызов общественной безопасности представляют нерешенные вопросы в сфере оборота оружия, что в том числе подтверждается трагическими событиями в Казани в мае 2021 г., где жертвами преступления, связанного с применением оружия, стали дети и учителя гимназии», — сказал Гребенкин журналистам.
Трагедия в Казани произошла 11 мая этого года. Утром бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в учебное заведение. Там он открыл стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых дети. Вскоре нападавшего задержали.
12 мая Следственный комитет (СК) России сообщил о наличии у Галявиева диагноза, свидетельствующего о заболевании головного мозга. По данным ведомства, с начала года близкие молодого человека отмечали его вспыльчивость и агрессивное поведение. При этом на учете у психиатра и нарколога он не состоял.