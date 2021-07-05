Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Меньшова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера, актера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас. Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников», — цитирует пресс-служба текст телеграммы Путина с соболезнованиями. Президент также отметил, что кроме творчества Меньшов имел «активную гражданскую позицию», а также уделял внимание «поддержке талантливой молодежи, сбережению отечественной культуры»
Владимир Меньшов скончался сегодня утром на 82-м году жизни от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. В Союзе кинематографистов России заявили, что церемония прощания запланирована на 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве.
Меньшов является лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит» (1981). Актриса Вера Алентова, сыгравшая в фильме главную роль, позже стала его супругой. У Меньшова есть дочь — актриса и телеведущая Юлия Меньшова.
Он также снял ряд известных советских и российских фильмов, среди которых «Любовь и голуби» (1984), «Ширли-Мырли» (1995), «Кадриль» (1999), «Китайский сервиз» (1999) и другие. Как актер он исполнил множество ролей в известных фильмах, среди которых «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Ликвидация», «Курьер», «Каникулы строгого режима», телесериал «Екатерина» и др.