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Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Меньшова

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера, актера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас. Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников», — цитирует пресс-служба текст телеграммы Путина с соболезнованиями. Президент также отметил, что кроме творчества Меньшов имел «активную гражданскую позицию», а также уделял внимание «поддержке талантливой молодежи, сбережению отечественной культуры»

Владимир Меньшов скончался сегодня утром на 82-м году жизни от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. В Союзе кинематографистов России заявили, что церемония прощания запланирована на 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве.

Меньшов является лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит» (1981). Актриса Вера Алентова, сыгравшая в фильме главную роль, позже стала его супругой. У Меньшова есть дочь — актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

Он также снял ряд известных советских и российских фильмов, среди которых «Любовь и голуби» (1984), «Ширли-Мырли» (1995), «Кадриль» (1999), «Китайский сервиз» (1999) и другие. Как актер он исполнил множество ролей в известных фильмах, среди которых «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Ликвидация», «Курьер», «Каникулы строгого режима», телесериал «Екатерина» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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