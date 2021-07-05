Моргенштерн подал жалобу на решение суда о штрафе за пропаганду наркотиков

Как ранее заявляла защита исполнителя, претензии связаны с текстами композиций «Розовое вино 2» и Family. По словам адвоката Сергея Жорина, в рамках дела проведено несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, однако суд в итоге пришел к выводу о наличии пропаганды наркотиков в текстах.