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Моргенштерн подал жалобу на решение суда о штрафе за пропаганду наркотиков

Ведомости

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) подал жалобу на решение Зюзинского районного суда Москвы о штрафе в размере 100 000 руб. за пропаганду наркотиков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение представителя Мосгорсуда.

«Апелляционная жалоба на решение Зюзинского городского суда в отношении Моргенштерна (Валеева. — Прим. ред.) Алишера зарегистрирована в Московском городском суде. Рассмотрение назначено на 7 июля», — сказал собеседник агентства.

Как ранее заявляла защита исполнителя, претензии связаны с текстами композиций «Розовое вино 2» и Family. По словам адвоката Сергея Жорина, в рамках дела проведено несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, однако суд в итоге пришел к выводу о наличии пропаганды наркотиков в текстах.

Жорин объяснил жалобу «отсутствием судебного разбирательства». «Да, была судья, но нам не дали пригласить в заседании свидетелей, представить доказательства, были отклонены все ходатайства», — отметил представитель рэпера.

Решение о назначении Валееву штрафа в 100 000 руб. Зюзинский районный суд принял 3 июня.

В конце прошлого года Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административный иск прокуратуры, потребовавшей запретить песню Моргенштерна «Я съел деда». Проводившие экспертизу трека специалисты указали на некорректность названия композиции. Позже ФАС сочла «непристойным», «унижающим женщин» и «вводящим в заблуждение» ролик Альфа-банка с участием рэпера под названием «Клип за 10 лямов» и возбудила дело о нарушении рекламного законодательства.

Ранее по теме: Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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