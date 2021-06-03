Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
Зюзинский районный суд оштрафовал рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на 100 000 рублей по делу о пропаганде наркотиков в текстах его песен (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ), сообщила пресс-служба суда.
«3 июня 2021 г. Зюзинский районный суд г. Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Моргенштерна А.В. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей», — сообщили в суде.
Как отмечают «РИА Новости», сам музыкант заявил о своей невиновности и намерении обжаловать решение суда.
Ранее адвокат рэпера Сергей Жорин сообщал, что претензии полиции связаны с текстами песен «Розовое вино 2» и Family. При этом в рамках дела было проведено несколько экспертиз, их результаты противоречат друг другу.
В конце прошлого года Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административный иск прокуратуры, потребовавшей запретить песню Моргенштерна «Я съел деда». Проводившие экспертизу трека специалисты указали на некорректность названия композиции. Позже ФАС сочла «непристойным», «унижающим женщин» и «вводящим в заблуждение» ролик Альфа-банка с участием рэпера под названием «Клип за 10 лямов» и возбудила дело о нарушении рекламного законодательства.