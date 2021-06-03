Мурашко прокомментировал публикацию о занижении смертности от коронавируса

Согласно статистике оперштаба, в России за последние сутки выявлено 8933 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 393 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 099 182. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 122 660 человек.