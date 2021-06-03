Мурашко прокомментировал публикацию о занижении смертности от коронавируса
Россия обладает четкой системой информирования о смертности из-за коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«В России совершенно четко выстроена система информирования по смертности. Это одна из лучших систем, построена на основе очень быстрого доступа, фактически онлайн», — сказал Мурашко журналистам.
Таким образом глава российского Минздрава прокомментировал информацию, опубликованную британской газетой The Times. В публикации издания утверждается, что в России значительно занижается уровень смертности из-за коронавирусной инфекции.
Согласно статистике оперштаба, в России за последние сутки выявлено 8933 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 393 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 099 182. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 122 660 человек.