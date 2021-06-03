В России в ближайшее время примут решение о вакцинации иностранцев
Решение о вакцинации от коронавируса приезжающих в Россию иностранцев будет объявлено в ближайшее время, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«В правительстве этот вопрос есть, и он в поле зрения Татьяны Алексеевны (Голиковой, вице-премьера, — прим. ред.), она лично этим занимается. И я думаю, что в течение ближайшего времени мы решение по этому поводу объявим. Оно сейчас формулируется и готовится», — сказала Попова. Она отметила, что этот вопрос особенно актуален в преддверии каникул.
На необходимость вакцинации иностранцев в ходе сессии обратила внимание проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета Виктория Панова. Она отметила, что данная мера является «насущной необходимостью», так как среди находящихся в России иностранных граждан много студентов.
Массовая вакцинация в России началась в январе. На сегодняшний день в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».