В России в ближайшее время примут решение о вакцинации иностранцев

«В правительстве этот вопрос есть, и он в поле зрения Татьяны Алексеевны (Голиковой, вице-премьера, — прим. ред.), она лично этим занимается. И я думаю, что в течение ближайшего времени мы решение по этому поводу объявим. Оно сейчас формулируется и готовится», — сказала Попова. Она отметила, что этот вопрос особенно актуален в преддверии каникул.