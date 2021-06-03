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В России за сутки выявили 8933 новых случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России коронавирус выявили у 8933 человек, следует из статистики оперштаба на 3 июня. Умерли 393 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 099 182. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 122 660 человек.

Вчера, 2 июня, оперштаб сообщил о 8832 новых случаях COVID-19. Умерли 394 человека. За сутки в России полностью выздоровели 9383 человека. Общее число выздоровевших возросло до 4 711 982. Продолжают лечение 264 540 пациентов с COVID-19.

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2876 граждан, выздоровели 2682 человека, умерли 57 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 189 357 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+841), Подмосковье (+770), Ростовская (+158) и Нижегородская (+155) области.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 171,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,69 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,3 млн случаев, Индии (свыше 28,4 млн) и Бразилии (более 16,7 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных