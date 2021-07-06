В шести районах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за подтоплений

4 июля в Сочи прошел ураган, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были перебои с подачей электроэнергии, ураган снес несколько десятков деревьев. Кроме того, ливень привел к подтоплению некоторых районов. Вчера Кондратьев поручил подготовить пункты временного содержания для жителей подтопленных районов.