В шести районах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за подтоплений
В шести муниципалитетах Краснодарского края из-за подтоплений, спровоцированных ураганом, ввели режим ЧС, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Вениамин Кондратьев.
«В шести муниципалитетах края уже ввели режим ЧС из-за подтоплений. Это Сочи, Геленджик, Туапсинский, Славянский и Северский районы, а также Горячий Ключ», — написал он.
По словам Кондратьева, за несколько часов в указанных районах выпало до двух месячных норм осадков. Наиболее пострадали прибрежные города. Подтопленными оказались некоторые дома в регионе. Власти эвакуировали 136 человек, 64 жителя находятся в пунктах временного размещения, сообщил губернатор.
4 июля в Сочи прошел ураган, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были перебои с подачей электроэнергии, ураган снес несколько десятков деревьев. Кроме того, ливень привел к подтоплению некоторых районов. Вчера Кондратьев поручил подготовить пункты временного содержания для жителей подтопленных районов.