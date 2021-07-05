Власти Краснодарского края предостерегли жителей от купания в водоемах

По словам Кондратьева, сейчас наиболее сложная ситуация зафиксирована в Сочи, где из-за вышедших из берегов рек подтопило некоторые жилые дома. По данным властей, в настоящее время пострадали порядка 30 домовладений. При этом жизням людей ничего не угрожает.