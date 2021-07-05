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Власти Краснодарского края предостерегли жителей от купания в водоемах

Ведомости

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил жителей и туристов региона об опасности купания в водоемах из-за штормового предупреждения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов: на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно», — сообщил глава региона.

По словам Кондратьева, сейчас наиболее сложная ситуация зафиксирована в Сочи, где из-за вышедших из берегов рек подтопило некоторые жилые дома. По данным властей, в настоящее время пострадали порядка 30 домовладений. При этом жизням людей ничего не угрожает.

На данный момент в регионе откачивают воду и восстанавливают электроснабжение. По словам губернатора, электричество появится в домах после просушки соответствующих помещений.

Ранее Кондратьев поручил подготовить пункты временного содержания для жителей подтопленных районов. Он указал, что в такие пункты поступит запас питания на три дня.

4 июля в Сочи прошел ураган, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были перебои с подачей электроэнергии, ураган снес несколько десятков деревьев. Кроме того, ливень привел к подтоплению некоторых районов.

Ранее по теме: Губернатор Краснодарского края поручил начать подготовку к эвакуации в Сочи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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