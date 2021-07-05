Власти Краснодарского края предостерегли жителей от купания в водоемах
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил жителей и туристов региона об опасности купания в водоемах из-за штормового предупреждения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов: на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно», — сообщил глава региона.
По словам Кондратьева, сейчас наиболее сложная ситуация зафиксирована в Сочи, где из-за вышедших из берегов рек подтопило некоторые жилые дома. По данным властей, в настоящее время пострадали порядка 30 домовладений. При этом жизням людей ничего не угрожает.
На данный момент в регионе откачивают воду и восстанавливают электроснабжение. По словам губернатора, электричество появится в домах после просушки соответствующих помещений.
Ранее Кондратьев поручил подготовить пункты временного содержания для жителей подтопленных районов. Он указал, что в такие пункты поступит запас питания на три дня.
4 июля в Сочи прошел ураган, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были перебои с подачей электроэнергии, ураган снес несколько десятков деревьев. Кроме того, ливень привел к подтоплению некоторых районов.