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Губернатор Краснодарского края поручил начать подготовку к эвакуации в Сочи

Ведомости

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил подготовить пункты временного содержания для жителей подтопленных районов Сочи в случае ухудшении погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Нужно приготовиться к эвакуации жителей из возможных мест подтопления, в том числе в других районах края, если это будет необходимо, и развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания», – цитирует пресс-служба слова Кондратьева на совещании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Губернатор пояснил, что в прошлую ночь из-за дождя из берегов вышли реки Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов. Со 2 июля в городе действует штормовое предупреждение, кроме того, в результате прошедшего вчера урагана погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были перебои с подачей электроэнергии, ураган снес несколько деревьев.

Ранее сегодня администрация Сочи попросила жителей и гостей города быть готовыми к эвакуации, заранее собрав необходимые вещи и документы в связи с угрозой наводнения из-за подъема уровня окрестных рек.

В июне от наводнений пострадал южный берег Крыма, включая Ялту. На полуострове был введен режим ЧС после выпадения почти двух месячных норм осадков. Местные власти провели эвакуацию части местных жителей, в том числе с помощью военных. Согласно предварительным данным властей, ущерб от ЧС в Крыму оценивается в 12,5 млрд руб.

Ранее по теме: В Сочи власти предупредили жителей о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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