Губернатор Краснодарского края поручил начать подготовку к эвакуации в Сочи

Губернатор пояснил, что в прошлую ночь из-за дождя из берегов вышли реки Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов. Со 2 июля в городе действует штормовое предупреждение, кроме того, в результате прошедшего вчера урагана погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были перебои с подачей электроэнергии, ураган снес несколько деревьев.