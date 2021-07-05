Губернатор Краснодарского края поручил начать подготовку к эвакуации в Сочи
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил подготовить пункты временного содержания для жителей подтопленных районов Сочи в случае ухудшении погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
«Нужно приготовиться к эвакуации жителей из возможных мест подтопления, в том числе в других районах края, если это будет необходимо, и развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания», – цитирует пресс-служба слова Кондратьева на совещании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Губернатор пояснил, что в прошлую ночь из-за дождя из берегов вышли реки Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов. Со 2 июля в городе действует штормовое предупреждение, кроме того, в результате прошедшего вчера урагана погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были перебои с подачей электроэнергии, ураган снес несколько деревьев.
Ранее сегодня администрация Сочи попросила жителей и гостей города быть готовыми к эвакуации, заранее собрав необходимые вещи и документы в связи с угрозой наводнения из-за подъема уровня окрестных рек.
В июне от наводнений пострадал южный берег Крыма, включая Ялту. На полуострове был введен режим ЧС после выпадения почти двух месячных норм осадков. Местные власти провели эвакуацию части местных жителей, в том числе с помощью военных. Согласно предварительным данным властей, ущерб от ЧС в Крыму оценивается в 12,5 млрд руб.