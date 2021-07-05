В Сочи власти предупредили жителей о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения
В реках в окрестностях Сочи зафиксирован критический уровень воды, жителей попросили быть готовыми к экстренной эвакуации, сообщили в администрации города, передает «Интерфакс».
«Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме. Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста», — сообщает пресс-служба администрации Сочи. Жителям посоветовали приготовить необходимые вещи на случай экстренной эвакуации.
4 июля в Сочи был ураган. Погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были перебои с подачей электроэнергии, ураган снёс несколько деревьев.
В июне от наводнений пострадал южный берег Крыма, включая Ялту. На полуострове был введен режим ЧС после выпадения почти двух месячных норм осадков. Местные власти провели эвакуацию части местных жителей, в том числе с помощью военных. Согласно предварительным данным властей, ущерб от ЧС в Крыму оценивается в 12,5 млрд руб.