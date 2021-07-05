В Сочи власти предупредили жителей о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения

В июне от наводнений пострадал южный берег Крыма, включая Ялту. На полуострове был введен режим ЧС после выпадения почти двух месячных норм осадков. Местные власти провели эвакуацию части местных жителей, в том числе с помощью военных. Согласно предварительным данным властей, ущерб от ЧС в Крыму оценивается в 12,5 млрд руб.