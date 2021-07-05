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В Сочи власти предупредили жителей о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения

Ведомости

В реках в окрестностях Сочи зафиксирован критический уровень воды, жителей попросили быть готовыми к экстренной эвакуации, сообщили в администрации города, передает «Интерфакс».

«Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме. Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста», — сообщает пресс-служба администрации Сочи. Жителям посоветовали приготовить необходимые вещи на случай экстренной эвакуации.

4 июля в Сочи был ураган. Погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были перебои с подачей электроэнергии, ураган снёс несколько деревьев.

В июне от наводнений пострадал южный берег Крыма, включая Ялту. На полуострове был введен режим ЧС после выпадения почти двух месячных норм осадков. Местные власти провели эвакуацию части местных жителей, в том числе с помощью военных. Согласно предварительным данным властей, ущерб от ЧС в Крыму оценивается в 12,5 млрд руб.

Ранее по теме: Аксенов оценил ущерб Крыму от непогоды в 12,5 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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