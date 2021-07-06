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Ученые рассказали о сохраняющихся после выздоровления симптомах COVID-19

Ведомости

Ученые Женевского университета в сотрудничестве с университетским госпиталем Женевы установили, что 39% людей спустя 7-9 месяцев после перенесенного COVID-19 испытывают такие симптомы, как головная боль и быстрая утомляемость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные научного исследования.

Исследователи наблюдали за состоянием здоровья 410 участников эксперимента и выявили, что «у 39% из них по прошествии от семи до девяти месяцев сохраняются симптомы», передает агентство.

Ученые также установили, что среди симптомов по истечению указанного срока после болезни наиболее часто встречаются утомляемость (20,7%), отсутствие вкуса и обоняния (16,8%), одышка (11,7%) и головная боль (10%). Кроме того, COVID-19 может вызывать неврологические и психиатрические расстройства, а также проблемы с сердцем.

Из наблюдений ученых следует, что у некоторых переболевших симптомы пропадали через 30-45 дней после болезни, а потом вновь появлялись через семь-девять месяцев. При этом более длительные симптомы после COVID-19 чаще проявлялись у женщин, чем у мужчин, в том числе усталость, одышка и головная боль.

«Это касается всех возрастных категорий, включая молодежь и тех, у кого было хорошее здоровье», — отметила ведущий автор научной работы, руководитель клиники в службе первой помощи HUG Мэйссам Мехме. По ее словам, такой симптом как мышечные боли чаще всего появляются у людей в возрасте 40-60 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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