Ученые рассказали о сохраняющихся после выздоровления симптомах COVID-19

Из наблюдений ученых следует, что у некоторых переболевших симптомы пропадали через 30-45 дней после болезни, а потом вновь появлялись через семь-девять месяцев. При этом более длительные симптомы после COVID-19 чаще проявлялись у женщин, чем у мужчин, в том числе усталость, одышка и головная боль.