Ученые рассказали о сохраняющихся после выздоровления симптомах COVID-19
Ученые Женевского университета в сотрудничестве с университетским госпиталем Женевы установили, что 39% людей спустя 7-9 месяцев после перенесенного COVID-19 испытывают такие симптомы, как головная боль и быстрая утомляемость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные научного исследования.
Исследователи наблюдали за состоянием здоровья 410 участников эксперимента и выявили, что «у 39% из них по прошествии от семи до девяти месяцев сохраняются симптомы», передает агентство.
Ученые также установили, что среди симптомов по истечению указанного срока после болезни наиболее часто встречаются утомляемость (20,7%), отсутствие вкуса и обоняния (16,8%), одышка (11,7%) и головная боль (10%). Кроме того, COVID-19 может вызывать неврологические и психиатрические расстройства, а также проблемы с сердцем.
Из наблюдений ученых следует, что у некоторых переболевших симптомы пропадали через 30-45 дней после болезни, а потом вновь появлялись через семь-девять месяцев. При этом более длительные симптомы после COVID-19 чаще проявлялись у женщин, чем у мужчин, в том числе усталость, одышка и головная боль.
«Это касается всех возрастных категорий, включая молодежь и тех, у кого было хорошее здоровье», — отметила ведущий автор научной работы, руководитель клиники в службе первой помощи HUG Мэйссам Мехме. По ее словам, такой симптом как мышечные боли чаще всего появляются у людей в возрасте 40-60 лет.